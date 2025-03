“Vaquinha” do Vitória para obras no Barradão chega a 11% do valor total Foto: Divulgação/EC VitóriaA campanha de arrecadação do Vitória para financiar obras no Barradão foi concluída... Taktá|Do R7 27/03/2025 - 16h28 (Atualizado em 27/03/2025 - 16h28 ) twitter

Foto: Divulgação/EC VitóriaA campanha de arrecadação do Vitória para financiar obras no Barradão foi concluída na última segunda-feira (24), com um total de R$ 489.742,00 em doações, valor que corresponde a 11% da meta de R$ 4,5 milhões que o clube esperava alcançar.

