Vazamento de gás interdita via no Rio Vermelho e afeta trânsito em Salvador Foto: Secom PMSUm vazamento de gás natural interditou, na madrugada desta sexta-feira (18), um trecho... Taktá|Do R7 18/04/2025 - 09h25 (Atualizado em 18/04/2025 - 09h25 ) twitter

Foto: Secom PMSUm vazamento de gás natural interditou, na madrugada desta sexta-feira (18), um trecho da Avenida Conselheiro Pedro Luiz, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A ocorrência compromete o tráfego entre o Largo da Mariquita e o cruzamento com a Avenida Vasco da Gama, afetando o acesso a regiões como o Dique do Tororó e a Estação da Lapa.

