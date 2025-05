Veículo pega fogo e bloqueia trânsito no Ogunjá Foto: ReproduçãoNa tarde desta segunda-feira (12), um veículo pegou fogo e bloqueou o trânsito nos... Taktá|Do R7 12/05/2025 - 17h27 (Atualizado em 12/05/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: ReproduçãoNa tarde desta segunda-feira (12), um veículo pegou fogo e bloqueou o trânsito nos dois sentidos na Avenida General Graça Lessa, no Ogunjá, em Salvador. De acordo com a Transalvador, uma equipe já se encontra no local, assim como o Corpo de Bombeiros Militares da Bahia (CBMBA). A causa do incêndio só será divulgada após perícia. Não houve nenhuma pessoa ferida no incidente. Ogunjá, via sentido Bonocô, já foi liberado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre o incidente.

Leia Mais em Taktá:

Vereadora Marta Rodrigues fala sobre a suspensão do vagão exclusivo para mulheres pela Justiça

Investidores chineses demonstram interesse em projetos da Bahia após seminário em Pequim

VÍDEO: Casal é flagrado em ato sexual no topo do Panteão da Pátria, em Brasília