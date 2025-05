Veja quais são as chances do Bahia avançar na Libertadores segundos os matemáticos Foto: Letícia Martins / EC BahiaCom duas rodadas restantes na fase de grupos da Copa... Taktá|Do R7 12/05/2025 - 22h46 (Atualizado em 12/05/2025 - 22h46 ) twitter

Foto: Letícia Martins / EC BahiaCom duas rodadas restantes na fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Bahia ainda tem o destino em suas mãos. De acordo com projeção matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Esquadrão tem 64,1% de chances de garantir a classificação às oitavas de final — seja como líder ou vice-líder do Grupo F.

