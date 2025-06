Velório de Francisco Cuoco será aberto ao público nesta sexta em São Paulo Foto: DivulgaçãoO velório do ator Francisco Cuoco, que faleceu nesta quinta-feira (19), aos 91 anos,... Taktá|Do R7 20/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 20/06/2025 - 06h35 ) twitter

Foto: DivulgaçãoO velório do ator Francisco Cuoco, que faleceu nesta quinta-feira (19), aos 91 anos, será realizado nesta sexta-feira (20), em São Paulo. A cerimônia será aberta ao público e acontecerá das 7h às 15h no Funeral Home, localizado no bairro da Bela Vista, região central da capital. O sepultamento será restrito a familiares e amigos próximos.

