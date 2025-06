Velório de Raíssa Suellen acontece nesta quinta (12) em Paulo Afonso Foto: Reprodução/Redes sociaisO velório da modelo e influenciadora baiana Raíssa Suellen Ferreira da Silva, de... Taktá|Do R7 11/06/2025 - 16h37 (Atualizado em 11/06/2025 - 16h37 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes sociaisO velório da modelo e influenciadora baiana Raíssa Suellen Ferreira da Silva, de 23 anos, acontece nesta quinta-feira (12), no Ginásio de Esportes Luiz Eduardo Magalhães, em Paulo Afonso, cidade natal da jovem localizada no extremo norte da Bahia. O sepultamento está previsto para as 16h, no cemitério municipal.

