Vencedor do Oscar lidera indicações ao Grande Otelo 2025; veja lista completa Foto: DivulgaçãoA Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais anunciou, nesta segunda-feira (16), os finalistas... Taktá|Do R7 16/06/2025 - 21h56 (Atualizado em 16/06/2025 - 21h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: DivulgaçãoA Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais anunciou, nesta segunda-feira (16), os finalistas ao Prêmio Grande Otelo 2025. Considerada a mais importante premiação do audiovisual nacional, a cerimônia acontece no dia 30 de julho, na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Academia e pelo Canal Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes das indicações!

Leia Mais em Taktá:

Museu italiano vai processar turista que quebrou obra feita de cristais na Itália e fugiu

Bahia e Alemanha discutem parcerias em agricultura, sustentabilidade e energia

Wagner Moura é homenageado em Londres após prêmio inédito em Cannes