“Vencemos cinco vezes sem estrangeiros”, diz Cafu sobre possível chegada de Carlo Ancelotti à seleção brasileira

O ex-capitão da Seleção Brasileira campeã da Copa do Mundo de... Taktá|Do R7 04/05/2025 - 02h39 (Atualizado em 04/05/2025 - 02h39 )

Reprodução / Redes Sociais O ex-capitão da Seleção Brasileira campeã da Copa do Mundo de 2002, Cafu, se posicionou sobre a possibilidade de Carlo Ancelotti assumir o comando da equipe nacional no lugar de Dorival Júnior. Embora reconheça a competência do técnico italiano, o ex-lateral demonstrou preferência por um nome brasileiro à frente da Seleção.

