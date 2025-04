Venda de ovos de Páscoa vencidos resulta na prisão de empresário em operação policial DivulgaçãoUm empresário foi detido em flagrante na última quarta-feira (2) por vender ovos de Páscoa... Taktá|Do R7 03/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 03/04/2025 - 16h06 ) twitter

DivulgaçãoUm empresário foi detido em flagrante na última quarta-feira (2) por vender ovos de Páscoa vencidos desde 2023 em seu estabelecimento localizado no Centro de Cidreira, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Foram apreendidas 24 unidades de ovos de Páscoa com etiquetas fraudadas, além de aproximadamente 2,2 mil itens de outros gêneros alimentícios e produtos de higiene, de acordo com a Polícia Civil. A venda de produtos com prazos de validade expirados configura crime contra as relações de consumo, com pena de detenção de dois a cinco anos, ou multa.

