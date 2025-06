Venda de veículos cresce 6,1% no ano, mas produção recua e importações ganham força Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência BrasilcarrosO mercado de veículos automotores registrou crescimento de 6,1% nas vendas... Taktá|Do R7 06/06/2025 - 03h35 (Atualizado em 06/06/2025 - 03h35 ) twitter

Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência BrasilcarrosO mercado de veículos automotores registrou crescimento de 6,1% nas vendas entre janeiro e maio de 2025, com 986,1 mil unidades emplacadas no período. Em maio, foram comercializadas 225,7 mil unidades no mercado interno, uma alta de 8,1% em relação ao mês anterior, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (5) pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

Para mais detalhes sobre o desempenho do mercado de veículos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

