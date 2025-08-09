Vendedor de acarajé é morto a tiros na Bahia enquanto trabalhava
Foto: Reprodução/Redes SociaisUm vendedor de acarajé foi executado a tiros no bairro Jequiézinho, em Jequié,...
Foto: Reprodução/Redes SociaisUm vendedor de acarajé foi executado a tiros no bairro Jequiézinho, em Jequié, no sudoeste da Bahia. A vítima, identificada como Marcus Vinicius de França Bispo, 30 anos, era conhecida como ‘Marcus do Acarajé’. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (6). A Polícia Civil investiga o caso, mas ainda não há informações sobre a motivação ou a identidade dos suspeitos.
Foto: Reprodução/Redes SociaisUm vendedor de acarajé foi executado a tiros no bairro Jequiézinho, em Jequié, no sudoeste da Bahia. A vítima, identificada como Marcus Vinicius de França Bispo, 30 anos, era conhecida como ‘Marcus do Acarajé’. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (6). A Polícia Civil investiga o caso, mas ainda não há informações sobre a motivação ou a identidade dos suspeitos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse trágico acontecimento.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse trágico acontecimento.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: