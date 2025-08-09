Vendedor de acarajé é morto a tiros na Bahia enquanto trabalhava Foto: Reprodução/Redes SociaisUm vendedor de acarajé foi executado a tiros no bairro Jequiézinho, em Jequié,... Taktá|Do R7 09/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 00h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução/Redes SociaisUm vendedor de acarajé foi executado a tiros no bairro Jequiézinho, em Jequié, no sudoeste da Bahia. A vítima, identificada como Marcus Vinicius de França Bispo, 30 anos, era conhecida como ‘Marcus do Acarajé’. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (6). A Polícia Civil investiga o caso, mas ainda não há informações sobre a motivação ou a identidade dos suspeitos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse trágico acontecimento.

Leia Mais em Taktá:

Dino reage a interferência dos EUA no Judiciário brasileiro

‘Ser Bahia é Mil Grau’ concorre na 1º edição do FutFestBol

Gilberto Gil homenageia Preta e médica relata últimos instantes da cantora