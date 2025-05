Vereador de Caxias do Sul é condenado a pagar R$ 100 mil por declarações preconceituosas contra baianos Foto: Bianca Prezzi/Câmara CaxiasO vereador Sandro Fantinel (PL), de Caxias do Sul (RS), foi condenado... Taktá|Do R7 13/05/2025 - 21h27 (Atualizado em 13/05/2025 - 21h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Bianca Prezzi/Câmara CaxiasO vereador Sandro Fantinel (PL), de Caxias do Sul (RS), foi condenado pela Justiça Federal ao pagamento de R$ 100 mil por danos morais coletivos, após declarações de cunho preconceituoso contra trabalhadores baianos. A decisão é da 3ª Vara Federal de Caxias do Sul e atende a ações civis públicas movidas pelo Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) e entidades da sociedade civil.

Para saber mais sobre este importante caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Vitória lança novo uniforme número 2 no dia do aniversário do clube

Vitória se manifesta sobre ação trabalhista movida por Bruno Uvini e nega irregularidades

PM e Secretaria de Educação negam sequestro em escola de Cajazeiras V, em Salvador