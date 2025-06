Vereadora cobra explicações sobre ausência de Bruno Reis e falta de transmissão do cargo à vice-prefeita Foto: ReproduçãoA líder da bancada da oposição na Câmara Municipal de Salvador, vereadora Aladilce Souza... Taktá|Do R7 30/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 30/06/2025 - 19h37 ) twitter

Foto: ReproduçãoA líder da bancada da oposição na Câmara Municipal de Salvador, vereadora Aladilce Souza (PCdoB), protocolou neste domingo (29) um ofício direcionado ao secretário de Governo, Cacá Leão, solicitando esclarecimentos sobre a viagem do prefeito Bruno Reis ao exterior. Segundo a parlamentar, o gestor está fora do país “de férias”, mas sem comunicação oficial à Câmara ou transmissão formal do cargo à vice-prefeita Ana Paula Matos.

Para mais detalhes sobre essa situação que levanta questões importantes sobre a administração municipal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

