‘Vergonhoso’: Jorge Araújo critica cobrança de estacionamento de funcionários de shoppings
O vereador Jorge Araújo (PP) se manifestou sobre o Projeto de...
Foto: GAbriela Encinas/ Taktá O vereador Jorge Araújo (PP) se manifestou sobre o Projeto de Indicação nº 191/2025, que apresentou na Câmara Municipal de Salvador. A proposta é que funcionários de shoppings centers, centros comerciais e supermercados tenham isenção da tarifa de estacionamento. Segundo o parlamentar, a cobrança de valores para que trabalhadores acessem seus locais de trabalho é uma prática inadequada.
Para saber mais sobre essa importante discussão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
