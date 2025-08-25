Logo R7.com
‘Vergonhoso’: Jorge Araújo critica cobrança de estacionamento de funcionários de shoppings

Foto: GAbriela Encinas/ Taktá O vereador Jorge Araújo (PP) se manifestou sobre o Projeto de...

Taktá|Do R7

Foto: GAbriela Encinas/ Taktá O vereador Jorge Araújo (PP) se manifestou sobre o Projeto de Indicação nº 191/2025, que apresentou na Câmara Municipal de Salvador. A proposta é que funcionários de shoppings centers, centros comerciais e supermercados tenham isenção da tarifa de estacionamento. Segundo o parlamentar, a cobrança de valores para que trabalhadores acessem seus locais de trabalho é uma prática inadequada.

