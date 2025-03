Vetados! Vitória encara o Juventude fora de casa com desfalques na estreia do Brasileirão Foto: Victor Ferreira / ECVO Vitória inicia sua trajetória no Campeonato Brasileiro neste sábado (29),... Taktá|Do R7 29/03/2025 - 12h06 (Atualizado em 29/03/2025 - 12h06 ) twitter

Foto: Victor Ferreira / ECVO Vitória inicia sua trajetória no Campeonato Brasileiro neste sábado (29), enfrentando o Juventude às 18h30 no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). A partida marca a estreia do Rubro-Negro na competição nacional.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os desfalques e as expectativas para o jogo! Saiba mais

