Via liberada! Contêiner que tombou na BR-324 é retirado e tráfego volta a normalidade Foto: Reprodução/Google MapsUm contêiner tombado interditou parcialmente a BR-324, em Salvador, e causou transtornos aos... Taktá|Do R7 26/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 26/06/2025 - 13h37 )

Taktá

Foto: Reprodução/Google MapsUm contêiner tombado interditou parcialmente a BR-324, em Salvador, e causou transtornos aos motoristas desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (26). O incidente ocorreu por volta das 4h50 no km 614 da rodovia, na entrada da alça do viaduto de Valéria. Equipes de atendimento foram mobilizadas para realizar a retirada do contêiner, a via foi completamente liberada por volta das 12h30, e o fluxo de veículos voltou à normalidade.

