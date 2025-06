Viatura da PM bate em três carros após desviar de cachorro na Avenida Bonocô Foto: Reprodução/internetUma viatura da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) se envolveu em um acidente na... Taktá|Do R7 02/06/2025 - 09h57 (Atualizado em 02/06/2025 - 09h57 ) twitter

Foto: Reprodução/internetUma viatura da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) se envolveu em um acidente na madrugada desta segunda-feira (2) na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), uma das vias mais movimentadas de Salvador. De acordo com informações preliminares, o motorista da viatura tentou desviar de um cachorro que cruzava a pista, perdeu o controle do veículo e acabou colidindo com três carros que estavam estacionados em frente à Escola São Pedro do Santos.

Para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

