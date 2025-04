Vice-prefeitos escolhem nova diretoria da UVPB nesta quinta-feira (10) Tak táAssembleia reúne representantes de 96 municípios na Alba para definir novos dirigentes da entidade.... Taktá|Do R7 10/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 10/04/2025 - 16h06 ) twitter

Assembleia reúne representantes de 96 municípios na Alba para definir novos dirigentes da entidade. Durante esta quinta-feira (10), acontece a Assembleia Geral de Eleição e Posse da nova Diretoria Executiva da Associação dos Vice-prefeitos dos Municípios da Bahia (UVPB), na sede da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em Salvador. Convocados pelo atual presidente da entidade, Sorlando Batista Freires, os 96 vice-prefeitos associados participam do processo eleitoral para definir os nomes que irão comandar a associação pelos próximos anos. Vocês de municípios como Ipecaetá, Nova Redenção e Piritiba compareceram para participar da votação. Segundo a Comissão Eleitoral, a votação segue até às 16h. Logo após, inicia-se a apuração dos votos, com a posse dos eleitos prevista para as 17h, ainda no mesmo local.

