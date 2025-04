VÍDEO: 25 veículos pegam fogo após carreta com etanol tombar e explodir na BR-101 em SC PRF/DivulgaçãoUma carreta carregada com etanol tombou e explodiu na tarde deste domingo (6) na BR-101,... Taktá|Do R7 06/04/2025 - 20h25 (Atualizado em 06/04/2025 - 20h25 ) twitter

PRF/DivulgaçãoUma carreta carregada com etanol tombou e explodiu na tarde deste domingo (6) na BR-101, no município de Içara, em Santa Catarina. O acidente provocou um incêndio de grandes proporções, atingindo ao menos 25 veículos que estavam próximos ao local no momento da explosão.

