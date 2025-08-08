Vídeo: Adolescente é apreendida após roubo de canetas emagrecedoras ReproduçãoUma adolescente foi apreendida por envolvimento em um assalto a uma farmácia ocorrido no último... Taktá|Do R7 08/08/2025 - 11h37 (Atualizado em 08/08/2025 - 11h37 ) twitter

ReproduçãoUma adolescente foi apreendida por envolvimento em um assalto a uma farmácia ocorrido no último dia 29 de julho. Armado, o grupo criminoso rendeu um funcionário e exigiu acesso à geladeira onde estavam armazenadas canetas emagrecedoras, medicamentos de alto valor comercial e procurados no mercado ilegal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse caso intrigante!

