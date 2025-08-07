VÍDEO: Atriz baiana de “Ó Paí Ó” sobrevive a tentativa de feminicídio Foto: Reprodução / Redes sociais.feminicídio na manhã do último sábado (26), em Salvador. Ela foi... Taktá|Do R7 07/08/2025 - 17h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h38 ) twitter

Foto: Reprodução / Redes sociais.feminicídio na manhã do último sábado (26), em Salvador. Ela foi agredida dentro de casa pelo ex-namorado e segue hospitalizada na capital baiana. O suspeito foi preso nesta quinta-feira (7) por agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) e permanece custodiado. Segundo Lyu, o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento.

