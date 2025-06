Vídeo: Beyoncé cita a Bahia durante show da turnê “Cowboy Carter” em Londres A cantora norte-americana Beyoncé mencionou a Bahia durante apresentação da turnê Cowboy Carter, realizada na... Taktá|Do R7 06/06/2025 - 10h57 (Atualizado em 06/06/2025 - 10h57 ) twitter

A cantora norte-americana Beyoncé mencionou a Bahia durante apresentação da turnê Cowboy Carter, realizada na noite de quinta-feira (25), no estádio do Tottenham Hotspur, em Londres. Ao sobrevoar a plateia em uma estrutura iluminada em formato de ferradura, a artista avistou uma bandeira do estado e disse: “Bahia in the house”.

