VÍDEO: Bombeiros controlam incêndios florestais no oeste do estado Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros.Equipes da Base Florestal Oeste do Corpo de Bombeiros Militar... Taktá|Do R7 31/07/2025 - 19h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros.Equipes da Base Florestal Oeste do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) realizaram, nesta quarta-feira (30), ações de prevenção e combate aos incêndios florestais nos municípios de Baianópolis e Cristópolis, na região oeste do estado. As operações envolveram combate direto às chamas, monitoramento aéreo e terrestre, além de medidas de prevenção para evitar reignições.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as ações dos bombeiros na região!

Leia Mais em Taktá:

Fazendo história! Everton Ribeiro completa 100 jogos pelo Bahia

Moraes manda AGU garantir extradição de Carla Zambelli

Prefeitura baiana lança concurso público com 204 vagas e salários de até R$ 3,2 mil