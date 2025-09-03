VÍDEO: Bondinho descarrilha e deixa pelo menos três mortos e 20 feridos
Foto: Reprodução / Redes Sociais.Um dos símbolos turísticos mais conhecidos de Lisboa se tornou cenário...
Foto: Reprodução / Redes Sociais.Um dos símbolos turísticos mais conhecidos de Lisboa se tornou cenário de uma tragédia nesta quarta-feira (3). O Elevador da Glória, funicular que liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto, descarrilou no fim da tarde e tombou após colidir contra a fachada de um prédio.
Foto: Reprodução / Redes Sociais.Um dos símbolos turísticos mais conhecidos de Lisboa se tornou cenário de uma tragédia nesta quarta-feira (3). O Elevador da Glória, funicular que liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto, descarrilou no fim da tarde e tombou após colidir contra a fachada de um prédio.
Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: