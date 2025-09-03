Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

VÍDEO: Bondinho descarrilha e deixa pelo menos três mortos e 20 feridos

Foto: Reprodução / Redes Sociais.Um dos símbolos turísticos mais conhecidos de Lisboa se tornou cenário...

Taktá

Taktá|Do R7

Foto: Reprodução / Redes Sociais.Um dos símbolos turísticos mais conhecidos de Lisboa se tornou cenário de uma tragédia nesta quarta-feira (3). O Elevador da Glória, funicular que liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto, descarrilou no fim da tarde e tombou após colidir contra a fachada de um prédio.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.