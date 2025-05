VÍDEO: Camamu tem ruas alagadas por fortes chuvas nesta quarta-feira (7) Foto: ReproduçãoO município de Camamu, no sul da Bahia, é uma das localidades quem está... Taktá|Do R7 07/05/2025 - 18h07 (Atualizado em 07/05/2025 - 18h07 ) twitter

Foto: ReproduçãoO município de Camamu, no sul da Bahia, é uma das localidades quem está sendo bastante afetada com as fortes chuvas deste início de mês. Na manhã desta quarta-feira (7), o município foi acometido por um temporal, com ventos fortes e muita chuva. Várias ruas ficaram alagadas. Em vídeos que circulam nas redes sociais mostram até carros que ficaram submersos.

