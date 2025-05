Vídeo: Carro ‘voa’ sobre buggy em duna de Canoa Quebrada Um vídeo que mostra um carro realizando uma manobra arriscada em uma duna na praia... Taktá|Do R7 18/05/2025 - 11h43 (Atualizado em 18/05/2025 - 11h43 ) twitter

Um vídeo que mostra um carro realizando uma manobra arriscada em uma duna na praia de Canoa Quebrada, em Aracati, no Ceará, gerou ampla repercussão nas redes sociais neste sábado (17). As imagens registram o momento em que uma picape sobe em alta velocidade por uma duna e “salta” sobre um buggy que estava parado com pelo menos quatro pessoas a bordo. Outros quatro homens observavam de perto a cena.

