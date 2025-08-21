VIDEO: Circuito de câmeras de segurança flagra homem agredindo a ex-namorada com chutes e uma voadora
Reprodução/ RecordCâmeras de segurança flagram o momento em que um homem chamado Arthur Barbosa agride...
Reprodução/ RecordCâmeras de segurança flagram o momento em que um homem chamado Arthur Barbosa agride sua ex-namorada em Itaquera, zona leste de São Paulo. O caso aconteceu no último dia 7, entretanto, as filmagens só foram liberadas essa semana. No vídeo, é possível ver que a vítima estava se arrumando no espelho retrovisor de um veículo, acompanhada de uma amiga, quando, de repente, sai de um carro, o seu ex-namorado, que chega de surpresa e dá uma voadora nela e, em sequência, uma série de pontapés. Arthur ainda ameaçou outras pessoas que estavam dentro do veículo. Segundo informações da Polícia, a vítima já tinha uma medida protetiva contra o agressor. Arthur Barbosa foi preso após a justiça expedir um mandado e está à disposição das autoridades.
