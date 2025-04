Vídeo: Colisão entre carro e carreta na BR-324 deixa uma vítima fatal Um grave acidente de trânsito entre um caminhão bitruck e um veículo Hyundai Creta resultou... Taktá|Do R7 28/04/2025 - 13h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 13h00 ) twitter

Um grave acidente de trânsito entre um caminhão bitruck e um veículo Hyundai Creta resultou em uma morte e um ferido na manhã desta segunda-feira (28), na BR-324, no trecho que liga os municípios de Riachão do Jacuípe e Tanquinho, nas proximidades do povoado Santana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este trágico acidente.

