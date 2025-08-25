VÍDEO: Contenção desaba em obra do centro de distribuição do Mercado Livre Foto: Reprodução/Redes Sociais Uma estrutura de contenção em construção desabou no terreno do futuro centro... Taktá|Do R7 25/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 25/08/2025 - 07h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução/Redes Sociais Uma estrutura de contenção em construção desabou no terreno do futuro centro de distribuição do Mercado Livre, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O incidente, registrado em vídeo, mostra o momento em que os materiais não aderem ao solo, provocando o rompimento da estrutura e a queda do barranco. Não houve feridos.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

VÍDEO: Jovem é resgatada de afogamento em ponto turístico de Salvador

Salvador recebe cinema a céu aberto em 30 de setembro; saiba mais

Hemoba abre seleção com salários até R$ 6,6 mil na Bahia