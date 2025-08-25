Logo R7.com
VÍDEO: Contenção desaba em obra do centro de distribuição do Mercado Livre

Foto: Reprodução/Redes Sociais Uma estrutura de contenção em construção desabou no terreno do futuro centro de distribuição do Mercado Livre, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O incidente, registrado em vídeo, mostra o momento em que os materiais não aderem ao solo, provocando o rompimento da estrutura e a queda do barranco. Não houve feridos.

