VÍDEO: Corrida de rua reúne atletas em Salvador e homenageia maratonista Emerson Pinheiro

Foto: Reprodução/Redes SociaisCorrida homenageia Emerson Pinheiro e reforça alerta contra bebida e direçãoNa manhã deste sábado (23), a Avenida Professor Magalhães Neto, no bairro da Pituba, em Salvador, foi palco de uma corrida de rua marcada pela emoção e pelo apelo por justiça. O ato reuniu atletas, familiares, amigos e membros da comunidade em homenagem ao maratonista Emerson Pinheiro, que sofreu um acidente no último fim de semana.

