VÍDEO: Criminosos colocam fogo em corpo durante velório; veja Foto: ReproduçãoCriminosos invadiram um velório e colocaram fogo no corpo de um homem, nesta terça-feira... Taktá|Do R7 01/04/2025 - 23h25 (Atualizado em 01/04/2025 - 23h25 )

Foto: ReproduçãoCriminosos invadiram um velório e colocaram fogo no corpo de um homem, nesta terça-feira (1) na cidade de Trairi, no interior do Ceará. O homem em questão foi morto baleado em confronto com militares do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi).

