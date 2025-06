Vídeo: Dan Valente fala ao TakTá que o forró é “a linha principal” da banda TakTáO cantor Dan Valente celebrou mais uma participação no São João da Bahia com show... Taktá|Do R7 22/06/2025 - 12h56 (Atualizado em 22/06/2025 - 12h56 ) twitter

Taktá

O cantor Dan Valente celebrou mais uma participação no São João da Bahia com show realizado no Parque de Exposições, em Salvador. Em entrevista exclusiva ao TakTá, o artista comentou sobre a emoção de cantar em sua cidade natal e destacou a relevância do evento em sua trajetória musical. “É sempre um prazer cantar em Salvador. Já somos figurinha carimbada no São João da Bahia, graças a Deus. Acho que esse é o nosso quarto ano. Estar aqui me arrepia, me faz lembrar do início de tudo”, afirmou.

