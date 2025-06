VÍDEO: Del Feliz defende o protagonismo do forró no São João: “Festa construída há décadas” Foto: Mirian Silva / TaktáO cantor Del Feliz comentou sobre a perda de protagonismo do... Taktá|Do R7 20/06/2025 - 23h36 (Atualizado em 20/06/2025 - 23h36 ) twitter

Taktá

Foto: Mirian Silva / TaktáO cantor Del Feliz comentou sobre a perda de protagonismo do forró nas festas juninas no Nordeste. Em entrevista exclusiva realizada no stand do Portal TakTá, nesta sexta-feira (20), no Parque de Exposições, ele afirmou que o ritmo tem sido colocado em segundo plano diante de outros estilos musicais. “A festa junina tem uma cara que foi construída há décadas. Para que continue representando um sentimento, precisa ser menos distorcida”, defendeu.

