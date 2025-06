Vídeo: Em entrevista ao TakTá, Major Albert detalha atuação da Polícia Militar no São João TakTáEm entrevista exclusiva realizada no stand do Portal TakTá, o Major Albert Nogueira, da 15ª... Taktá|Do R7 22/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 22/06/2025 - 10h36 ) twitter

TakTáEm entrevista exclusiva realizada no stand do Portal TakTá, o Major Albert Nogueira, da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), destacou o trabalho da corporação durante o quarto dia dos festejos juninos no Parque de Exposições, em Salvador. Segundo ele, as ações da Polícia Militar estão sendo executadas conforme o planejamento de cada unidade que cobre as áreas de festa na capital. “O trabalho da Polícia Militar está sendo realizado de acordo com as unidades que cobrem as áreas onde tem festa. Então nós temos festejos basicamente em Salvador, aqui no Parque de Exposições, no Pelourinho e na Suburbana. As unidades que cobrem essas áreas atuam de acordo com o que é planejado”, explicou.

