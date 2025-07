VÍDEO: Engavetamento com oito veículos causa lentidão na Avenida Paralela Foto: ReproduçãoUm engavetamento envolvendo oito veículos causou grande retenção no trânsito na manhã desta segunda-feira... Taktá|Do R7 07/07/2025 - 12h40 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h40 ) twitter

Foto: ReproduçãoUm engavetamento envolvendo oito veículos causou grande retenção no trânsito na manhã desta segunda-feira (7), na Avenida Luiz Viana Filho (Paralela), em Salvador. O acidente ocorreu por volta das 8h, no sentido aeroporto, nas proximidades do bairro do Imbuí, antes do supermercado Assaí Atacadista.

