VÍDEO: Festa toma conta do Dique do Tororó em celebração ao aniversário de Salvador Foto: Bruno Concha / Secom PMSSalvador amanheceu em clima de festa neste domingo (30), com... Taktá|Do R7 30/03/2025 - 21h05 (Atualizado em 30/03/2025 - 21h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Bruno Concha / Secom PMSSalvador amanheceu em clima de festa neste domingo (30), com as margens do Dique do Tororó tomadas por uma multidão empolgada para acompanhar o desfile musical promovido pelo grupo Mudei de Nome. A apresentação integrou a programação do Festival da Cidade Viva Salvador 2025, que celebra os 476 anos da capital baiana com atividades culturais gratuitas em diversos pontos da cidade.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa festa incrível!

Leia Mais em Taktá:

VÍDEO: Ivete Sangalo surpreende com show improvisado durante viagem de trem no Peru

Haddad viaja à França para tratar de transição ecológica e reforma do G20

Alexandre de Moraes concede prisão domiciliar a condenado por atos de 8 de janeiro com câncer