Vídeo: Funeral do papa Francisco será realizado no sábado (26) na Basílica de São Pedro O Vaticano anunciou que o funeral do papa Francisco será realizado neste sábado (26), às... Taktá|Do R7 22/04/2025 - 08h06 (Atualizado em 22/04/2025 - 08h06 ) twitter

O Vaticano anunciou que o funeral do papa Francisco será realizado neste sábado (26), às 5h no horário de Brasília (10h em Roma), na Basílica de São Pedro. A celebração será presidida pelo cardeal Giovanni Battista e seguirá o rito da Missa Exequial, previsto no livro litúrgico “Ordem das Exéquias do Sumo Pontífice”. O sepultamento acontecerá após a cerimônia religiosa.

