VÍDEO: Homem invade etapa do Tour de France, agride policial e recebe pena de prisão Foto: Reprodução / XHomem invade etapa do Tour de France, agride policial e recebe pena... Taktá|Do R7 26/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 11h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem invade etapa do Tour de France, agride policial e recebe pena de prisão Taktá

Foto: Reprodução / XHomem invade etapa do Tour de France, agride policial e recebe pena de prisãoUm homem foi condenado a oito meses de prisão com pena suspensa após invadir a 17ª etapa do Tour de France e tentar cruzar a linha de chegada em meio à competição, provocando grande confusão. O caso, que ocorreu na última semana, foi julgado nesta sexta-feira (25) pelas autoridades francesas.

Para mais detalhes sobre este incidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Polícia troca tiros em Campinas de Pirajá e impede fuga de chefe do tráfico em Salvador

Carlos Muniz Filho entra na disputa para as eleições de 2026

Polícia Militar encontra plantação de maconha em povoado de Itiruçu