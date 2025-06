Vídeo inédito revela detalhes do projeto da Ponte Salvador-Itaparica Divulgação A Concessionária Ponte Salvador-Itaparica (CPSI) divulgou, nesta quarta-feira (11), um vídeo inédito com projeções... Taktá|Do R7 11/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h17 ) twitter

A Concessionária Ponte Salvador-Itaparica (CPSI) divulgou, nesta quarta-feira (11), um vídeo inédito com projeções em 3D que detalham o Sistema Rodoviário que ligará Salvador à Ilha de Itaparica. O material, com duração de seis minutos, está disponível no canal oficial da empresa no YouTube e conta com legendas em português, inglês e mandarim. A divulgação marca a estreia oficial da concessionária nas redes sociais.

