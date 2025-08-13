VÍDEO: Jet ski atropela banhista em praia de Salvador; saiba onde
Foto: Reprodução/Redes SociaisJet ski atropela banhista em praia de SalvadorUma banhista é atingida por um jet ski em alta velocidade em praia de Salvador. O caso ocorreu na segunda-feira (11) e foi flagrado em vídeo. é possível ver o momento em que a moto aquática com dois ocupantes avança sobre três pessoas no mar, atropelando uma delas e encalhando na faixa de areia.
Para mais detalhes sobre este incidente e as ações da Marinha do Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
