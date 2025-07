VÍDEO: Jogador do Fluminense de Feira morde adversário em clássico da Série B do Baianão Foto: Reprodução / TVE Bahia O clássico entre Fluminense de Feira e Bahia de Feira,... Taktá|Do R7 05/07/2025 - 21h55 (Atualizado em 05/07/2025 - 21h55 ) twitter

Foto: Reprodução / TVE Bahia O clássico entre Fluminense de Feira e Bahia de Feira, disputado neste sábado (5) pela semifinal da Série B do Campeonato Baiano, ganhou destaque por um lance inusitado e violento: um jogador do Touro do Sertão mordeu um atleta da equipe adversária durante a partida no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Para mais detalhes sobre este incidente surpreendente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

