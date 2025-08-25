VÍDEO: Jovem é resgatada de afogamento em ponto turístico de Salvador
Fotos: Fábio MarconiUm resgate marcou o trabalho dos guarda-vidas do 13º Batalhão de Bombeiros Militar...
Fotos: Fábio MarconiUm resgate marcou o trabalho dos guarda-vidas do 13º Batalhão de Bombeiros Militar (13º BBM/Bmar) na tarde deste sábado (23). Uma jovem de 26 anos foi retirada do mar após ser arrastada por fortes ondas na Praia do Buracão, em Salvador. O soldado BM Yuri Smith Mehmere avistou a vítima ainda próxima da faixa de areia e deu início à ação. O soldado BM Altram Silva Campos Neto, que participou diretamente da ocorrência, relatou que o mar dificultou o trabalho da equipe. “Assim que percebemos, entramos rapidamente. Consegui chegar primeiro até ela e consegui acalmá-la. As ondas estavam absurdamente fortes e isso deixou a situação ainda mais delicada, pois ela já estava bem distante da faixa de areia”, disse.
Fotos: Fábio MarconiUm resgate marcou o trabalho dos guarda-vidas do 13º Batalhão de Bombeiros Militar (13º BBM/Bmar) na tarde deste sábado (23). Uma jovem de 26 anos foi retirada do mar após ser arrastada por fortes ondas na Praia do Buracão, em Salvador. O soldado BM Yuri Smith Mehmere avistou a vítima ainda próxima da faixa de areia e deu início à ação. O soldado BM Altram Silva Campos Neto, que participou diretamente da ocorrência, relatou que o mar dificultou o trabalho da equipe. “Assim que percebemos, entramos rapidamente. Consegui chegar primeiro até ela e consegui acalmá-la. As ondas estavam absurdamente fortes e isso deixou a situação ainda mais delicada, pois ela já estava bem distante da faixa de areia”, disse.
Para mais detalhes sobre este emocionante resgate, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Para mais detalhes sobre este emocionante resgate, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: