VÍDEO: Jovem é resgatada de afogamento em ponto turístico de Salvador Fotos: Fábio MarconiUm resgate marcou o trabalho dos guarda-vidas do 13º Batalhão de Bombeiros Militar... Taktá|Do R7 25/08/2025 - 07h18 (Atualizado em 25/08/2025 - 07h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Fotos: Fábio MarconiUm resgate marcou o trabalho dos guarda-vidas do 13º Batalhão de Bombeiros Militar (13º BBM/Bmar) na tarde deste sábado (23). Uma jovem de 26 anos foi retirada do mar após ser arrastada por fortes ondas na Praia do Buracão, em Salvador. O soldado BM Yuri Smith Mehmere avistou a vítima ainda próxima da faixa de areia e deu início à ação. O soldado BM Altram Silva Campos Neto, que participou diretamente da ocorrência, relatou que o mar dificultou o trabalho da equipe. “Assim que percebemos, entramos rapidamente. Consegui chegar primeiro até ela e consegui acalmá-la. As ondas estavam absurdamente fortes e isso deixou a situação ainda mais delicada, pois ela já estava bem distante da faixa de areia”, disse.

Para mais detalhes sobre este emocionante resgate, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Salvador recebe cinema a céu aberto em 30 de setembro; saiba mais

Hemoba abre seleção com salários até R$ 6,6 mil na Bahia

Feminicídio com arma de fogo cresce 45% em 2025