Vídeo: Jovem sofre grave ferimento na mão após espada estourar em Cruz das Almas Um jovem ficou gravemente ferido na mão durante uma exibição de espadas de fogo na... Taktá|Do R7 23/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 23/06/2025 - 09h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Um jovem ficou gravemente ferido na mão durante uma exibição de espadas de fogo na tarde deste domingo (22), no bairro da Coplan, em Cruz das Almas, no Recôncavo baiano. Segundo informações preliminares, o acidente ocorreu quando ele tocou em uma espada no momento exato da explosão, o que provocou dilaceração da mão e a amputação de um dos dedos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse trágico acidente.

Leia Mais em Taktá:

Receita Federal libera consulta ao segundo lote de restituição do IR 2025 nesta segunda (23)

Dois jovens morrem após colisão entre moto e carro no sul da Bahia

Homem é preso após lançar bomba junina contra carro no interior da Bahia