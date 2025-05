VÍDEO: Lady Gaga realiza ensaio surpresa e agita fãs em Copacabana Foto: Reprodução/Redes SociaisEm meio à expectativa para o show deste sábado (3), Lady Gaga surpreendeu... Taktá|Do R7 02/05/2025 - 22h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 22h00 ) twitter

Taktá

Foto: Reprodução/Redes SociaisEm meio à expectativa para o show deste sábado (3), Lady Gaga surpreendeu os fãs com um ensaio geral na noite desta sexta-feira (2), no palco montado na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A apresentação-teste começou por volta das 20h e provocou intensa movimentação nas areias e ruas da Avenida Atlântica, reunindo milhares de admiradores da artista norte-americana.

