VÍDEO: Lídice defende votação de projeto para proteger crianças
Foto: Gabriela Encinas/TakTá
A deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) afirmou que a Câmara dos Deputados precisa votar com urgência um texto unificado para combater a adultização e a exploração infantil nas redes sociais. "Está na hora da Câmara votar e aprofundar, inclusive, com um texto novo, reunindo todos esses textos para um texto único que vá no coração dessa questão", disse.
