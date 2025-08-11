VÍDEO: Lídice defende votação de projeto para proteger crianças Foto: Gabriela Encinas/TakTáA deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) afirmou que a Câmara dos Deputados... Taktá|Do R7 11/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 11/08/2025 - 19h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Gabriela Encinas/TakTáA deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) afirmou que a Câmara dos Deputados precisa votar com urgência um texto unificado para combater a adultização e a exploração infantil nas redes sociais. “Está na hora da Câmara votar e aprofundar, inclusive, com um texto novo, reunindo todos esses textos para um texto único que vá no coração dessa questão”, disse.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Bombeiros realizam transporte aeromédico e salvam idosa na ilha de Itaparica

Polícia prende “4 de Espadas” do Baralho do Crime

Bahia tem terceira melhor campanha como mandante do Brasileirão