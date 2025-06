Lutador é atacado por dois pitbulls durante corrida no MS e imobiliza cães Ataque ocorreu nas proximidades de uma creche na cidade de Ponta Porã Taktá|Do R7 30/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 30/06/2025 - 12h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Atleta de 33 anos foi atacado enquanto corria na manhã de domingo (29) Taktá

O lutador e professor de muay thai Ernesto Chaves, mais conhecido como Bocão, 33 anos, foi atacado por dois cães da raça pitbull na manhã deste domingo (29), enquanto fazia corrida matinal em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

O ataque ocorreu nas proximidades de uma creche, às 9h30, na Rua Jorge Roberto Salomão, na Vila Militar.

Para saber mais sobre este incidente e as reações do lutador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.