VÍDEO: monomotor faz manobra arriscada e pousa em meio a carros e caminhões na BR-101 em SC
Taktá|Do R7
05/04/2025 - 15h45

Reprodução / Redes Sociais Um avião monomotor realizou um pouso de emergência na BR-101, na altura do quilômetro 18, em Garuva, no norte de Santa Catarina, por volta do meio-dia deste sábado. O piloto e o proprietário da aeronave estavam a bordo e saíram ilesos do incidente.

Para saber mais sobre esse incidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

