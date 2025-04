Vídeo: Motociclistas realizam protesto na Av. Bonocô nesta quinta-feira (3) Foto: Leitor Tak TáMotociclistas realizam protesto na Av. Bonocô Um protesto realizado por motociclistas no... Taktá|Do R7 03/04/2025 - 12h27 (Atualizado em 03/04/2025 - 12h27 ) twitter

Motociclistas realizam protesto na Av. Bonocô

Foto: Leitor Tak TáMotociclistas realizam protesto na Av. Bonocô Um protesto realizado por motociclistas no fim da manhã desta quinta-feira (3) causou um grande engarrafamento na ligação Iguatemi-Paralela, afetando o trânsito entre as Avenidas Tancredo Neves e Luís Viana Filho. O movimento bloqueou parcialmente a via nas proximidades do Terminal Rodoviário de Salvador, provocando um congestionamento superior a 1 km na região.

