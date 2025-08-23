VÍDEO: Motorista invade praça ao tentar fugir de blitz na Pituba Foto: Reprodução/Transalvadorcarro bate pitubaNa madrugada deste sábado (23), um motorista ainda não identificado causou estragos... Taktá|Do R7 23/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 23/08/2025 - 12h58 ) twitter

carro bate pituba Taktá

Na madrugada deste sábado (23), um motorista ainda não identificado causou estragos significativos em uma praça no bairro da Pituba, em Salvador, ao tentar escapar de uma blitz da Transalvador durante a Operação Respeite a Vida. Segundo informações do órgão de trânsito da capital, o condutor estava em alta velocidade e realizou uma manobra proibida ao tentar retornar sobre uma faixa contínua, com o objetivo de se dirigir ao final de linha do bairro, que fica na praça Ana Lucia Magalhães. A tentativa terminou em um acidente, destruindo parte da praça localizada na Rua Mendes da Gama e Abreu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este incidente impressionante!

