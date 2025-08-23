Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

VÍDEO: Motorista invade praça ao tentar fugir de blitz na Pituba

Foto: Reprodução/Transalvadorcarro bate pitubaNa madrugada deste sábado (23), um motorista ainda não identificado causou estragos...

Taktá

Taktá|Do R7

carro bate pituba Taktá

Na madrugada deste sábado (23), um motorista ainda não identificado causou estragos significativos em uma praça no bairro da Pituba, em Salvador, ao tentar escapar de uma blitz da Transalvador durante a Operação Respeite a Vida. Segundo informações do órgão de trânsito da capital, o condutor estava em alta velocidade e realizou uma manobra proibida ao tentar retornar sobre uma faixa contínua, com o objetivo de se dirigir ao final de linha do bairro, que fica na praça Ana Lucia Magalhães. A tentativa terminou em um acidente, destruindo parte da praça localizada na Rua Mendes da Gama e Abreu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este incidente impressionante!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.