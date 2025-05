Vídeo: Objeto luminoso no céu chama atenção na Bahia Um objeto luminoso cruzando o céu chamou a atenção de moradores da Bahia e de... Taktá|Do R7 15/05/2025 - 11h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 11h04 ) twitter

Taktá

Um objeto luminoso cruzando o céu chamou a atenção de moradores da Bahia e de outros estados na noite desta quarta-feira (14). O fenômeno, registrado por volta das 18h20, também foi visto no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Imagens do objeto circularam nas redes sociais e levantaram especulações sobre a origem do clarão.

